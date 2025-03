Ilrestodelcarlino.it - A 16 anni armato, video sui social con una pistola: si filma mentre esplode dei colpi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 22 marzo 2025 – Pubblicava foto e, pavoneggiandosi suidove mostravae coltello. In un’occasione si era ripreso addiritturavain aria. Un episodio che, ancora una volta, mostra l’altra faccia dell’adolescenza: comportamenti devianti che, spesso, sfociano in veri e propri reati, come in questo caso. E’ finito infatti nei guai un 16enne residente in provincia, denunciato alla procura dei minori dopo essere stato ‘intercettato’ dai carabinieri, appunto, mostrava ‘candidamente’ al pubblico virtuale di essere in possesso di unae di un coltello. Ad individuarlo e identificarlo sono stati i carabinieri “scandagliando” i profili aperti sumedia durante il “web patrolling”. Si tratta di una attività di carattere preventivo e di analisi dei fenomenii messa in atto dall’Arma proprio per arginare fenomeni di questo genere e prevenire eventuali azioni pericolose.