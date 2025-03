Lanazione.it - 60 Minuti di… Polizze Catastrofali: obblighi e soluzioni per le imprese

Arezzo, 22 marzo 2025 – 60di.per leLunedì 24 marzo gli esperti di Confartigianato spiegheranno come proteggere lein tranquillità A partire dal 31 Marzo 2025, lesaranno tenute a rispettare glilegati alle. La misura mira a proteggere le attività economiche dai danni derivanti da eventi naturali estremi. Per supportare gli imprenditori sulle novità e le miglioriassicurative, ConfartigianatoArezzo, ConfartigianatoPrato e Artigian Broker organizzano per Lunedì 24 Marzo 2025 alle ore 18.30 un webinar su piattaforma online condivisa (zoom). Durante l’incontro oltre alle azioni sindacali in atto sui vari livelli verranno approfonditi gliprevisti, le coperture disponibili e i vantaggi delleproposte.