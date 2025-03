Velvetgossip.it - 22 marzo: previsioni astrali, eventi storici, proverbio e santo del giorno

Leggi su Velvetgossip.it

Il 222025 segna l’81ºdell’anno nel calendario gregoriano, con ancora 284 giorni da trascorrere fino alla conclusione dell’anno. Questa data è caratterizzata dasignificativi e tradizioni che arricchiscono il panorama culturale e sociale.Fase lunare e celebrazioniIl 22si presenta con la fase lunare della Luna crescente, un periodo che simboleggia crescita e nuove opportunità. In questosi celebra anche San Lea di Roma, undi notevole importanza per la tradizione cristiana. Unpopolare recita: “ventoso, aprile piovoso, maggio ventoso rendono l’anno fruttuoso”, sottolineando l’importanza dei cambiamenti climatici primaverili per la fertilità della terra.Oroscopo del 222025L’astrologia offre spunti interessanti per ogni segno zodiacale, suggerendo che ilpotrebbe rivelarsi particolarmente significativo in ambito lavorativo, amoroso e nella salute.