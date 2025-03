Europa.today.it - Zucchero: "Oggi il rock è annacquato e la gavetta non esiste. Al Circo Massimo vorrei Bono, Sting e Jovanotti". Poi gli aneddoti su Coldplay e Pavarotti

Leggi su Europa.today.it

Il 23 e 24 giugno'Sugar' Fornaciari torna a Roma - al- con il suo tour "Overdose d'amore". 26.000 le persone attese in tutto, di cui 15.000 già hanno acquistato i biglietti. "Era un po’ che aspettavo di venire in questo posto iconico. Non vedo l'ora, Roma per me è sempre.