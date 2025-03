Zucchero al Circo Massimo | Sarà magia Il rock ormai è annacquato

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 mar. (askanews) – “Ilè un luogo iconico, affascinante. Non vedo l’ora di suonare lì.unaparticolare. Roma è sempre stata qualcosa di magico, di esplosivo, di unico”.torna nella Capitale dopo due anni dai cinque concerti sold out a Caracalla, il 23 e 24 giugno, al, per 26mila persone. Già oltre 15mila i biglietti venduti. Una scaletta “ancora da decidere” con tanti possibili ospiti internazionali, anche se “di solito sono sorprese”. “Non riesci a pianificare prima, non sai se sono impegnati o meno – diceincontrando la stampa a Roma -. Sicuramente, se sono liberi non avranno problemi a venire. Mi piacerebbe venissero Bono, Sting, artisti che so che vengono volentieri, che sono amici”. E ancora Brian May dei Queen, Eric Clapton, Peter Gabriel.