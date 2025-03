Juventusnews24.com - Zirkzee Juve, obiettivo di mercato legato a Thiago Motta? Importanti novità sul futuro dell’attaccante ex Bologna. Cosa succede

di Redazione Juventus News24

Zirkzee Juve, novità sul futuro dell'attaccante del Manchester United. Cosa filtra dal calciomercato

Il calciomercato Juve potrebbe cambiare gli obiettivi per la prossima stagione in caso di esonero di Thiago Motta. Joshua Zirkzee, ad esempio, rischia di uscire dai radar della dirigenza. L'attaccante del Manchester United è un pallino del tecnico. Tuttavia, la sua mancata conferma potrebbe convincere la Juve a cambiare obiettivi per l'attacco. Inoltre, l'ex Bologna è in crescita al Manchester United sotto la guida di Amorim: i Red Devils potrebbero anche decidere di trattenerlo per un'altra stagione.