Bollicinevip.com - Zeudi Di Palma ha un crollo emotivo al GF: “Mi hanno preso di mira”

Leggi su Bollicinevip.com

Dicrolla al Grande Fratello, il duro sfogo della gieffinaDure critiche e attacchi controDial GF, lei scoppia in lacrimeQualche giorno faDisi è rifiutata di giocare con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello e ha dovuto fare i conti con dure critiche e attacchi.Giglio l’ha accusata di essersi comportata come una bambina, anche Shaila Gatta e Chiara Cainellicriticato il suo comportamento. Lei in confessionale si è lasciata andare ad un duro sfogo durante in quale non ha trattenuto le lacrime. Queste le sue parole: “Perchè io devo essere falsa e giocare con Lorenzo se il giorno prima me ne ha dette di ogni?”Riferendosi al parrucchiere emiliano ha detto: “E Giglio? Ma fatti un esame di coscienza. Prima di vedere e giudicare gli altri guarda prima a te stesso”.