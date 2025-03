Sport.quotidiano.net - Zaynab suona la carica: "Qui per fare belle cose"

Una conferenza stampa ufficiale d’alto livello, con due atleti di livello altissimo. Così si è presentataDosso a Nanchino, in compagnia di un certo.Mondo Duplantis (foto), sicuramente il miglior saltatore con l’asta di tutti tempi. E’ evidente che l’organizzazione dei campionati mondiali indoor che iniziano oggi in Cina ha voluto mettere in vetrina due atleti su cui punta molto a livello d’immagine. La Dosso, lo ricordiamo, ha la miglior prestazione mondiale del 2025 sui 60 metri piani indoor con 7’’01, che è pure record italiano stabilito due settimane fa ai campionati Europei in Olanda. La 25enne atleta di scuola rubierese, ora allenata da Giorgio Frinolli, ma in precedenza con la maglia della Corradini Rubiera da Loredana Riccardi, si giocherà tutto nella giornata di domani, dalle batterie delle 4,15 (ora italiana) nella notte tra oggi e domani, sino alla finale in programma alle 14,18.