Zalewski possibile arma per l’Inter Inzaghi studia nuova strategia!

Nicolapotrebbe rientrare per la prossima sfida di Serie A delcontro l’Udinese. Il polacco avrebbe la possibilità di incidere in una posizione strategica del centrocampo nerazzurro.IL PUNTO – Nicolaè rimasto ad Appiano Gentile, durante la sosta per le Nazionali, per provare a recuperare in vista dei prossimi impegni con. Il calciatore polacco, alle prese con un risentimento muscolare al soleo della gamba destra, spera di rientrare per il prossimo impegno di Serie A che i meneghini disputeranno contro l’Udinese domenica 30 marzo. In una sfida, quella contro i friulani, che potrebbe effettivamente rappresentare l’opportunità per sperimentare unadi stampoano.può recuperare per Inter-Udinese: un ruolo da poter assolvere!LO SCENARIO –, grazie alla sua duttilità, può agire sia sulla fascia sinistra sia su quella destra.