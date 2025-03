Fanpage.it - Yvonne Sciò: “Brad Pitt mi chiese il numero di telefono ma gli dissi no, voleva gli dessi lezioni di italiano”

è stata una delle ospiti della puntata del 21 marzo di La Volta Buona, lo show in onda su Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L'attrice ha raccontato di aver fatto colpo, in passato, su Brad. Tutto è successo a casa di amici comuni a Los Angeles, ma lei gli diede il due di picche: "Non ho mai avuto uomini così belli, mi sono sentita in soggezione".