Juventusnews24.com - Yildiz Manchester United, arrivano nuove conferme: i Red Devils mettono nel mirino il numero 10 della Juve! Il piano per l’estate

Come confermato anche da Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, il Manchester United starebbe monitorando Kenan Yildiz e Xavi Simons: la dirigenza dei Red Devils è alla ricerca di un centrocampista offensivo versatile per la prossima sessione estiva di calciomercato. Lo United avrebbe messo nel mirino anche il numero 10 della Juventus. In caso di mancata qualificazione in Champions, potrebbe essere lui il grande sacrificato in casa bianconera.