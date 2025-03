Gamerbrain.net - Xbox: L’interfaccia grafica si rinnova con tante novità

Leggi su Gamerbrain.net

Microsoft sta lavorando a una versione aggiornata dell’appper Windows, con un obiettivo chiaro: trasformarla in un centro di comando unificato per tutti i giochi installati sul proprio computer, indipendentemente dalla piattaforma di origine.Nuovo aggiornamento in arrivo perSecondo alcune indiscrezioni, il nuovo aggiornamento permetterà agli utenti di visualizzare e gestire i giochi acquistati su Steam, Epic Games Store e altre piattaforme direttamente all’interno dell’app. In altre parole, l’idea è quella di avere una sola libreria visiva per accedere a tutti i propri titoli, senza dover aprire più launcher o perdere tempo a cercare dove sia installato un gioco.A far scattare i primi campanelli d’allarme è stata la pubblicazione, poi rapidamente rimossa, di un post ufficiale contenente screenshot che mostravanoaggiornata dell’app, completa di etichette come “Steam” accanto ai giochi installati.