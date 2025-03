Zonawrestling.net - WWE: Randy Orton a Bologna sfida Owens per WrestleMania citando Roberto Baggio

L’episodio storico di SmackDown dall’Italia si è aperto con un confronto intenso tra due superstar che sembrano destinati a scontrarsi sul palcoscenico più importante dell’anno.Il ritorno della WWE in Italia dopo 18 anniLa puntata di SmackDown è stata aperta da Joe Tessitore, che ha dato il benvenuto ai telespettatori dall’Italia, sottolineando come questo fosse il primo show della WWE in territorio italiano dopo ben 18 anni. Insieme a Wade Barrett al commento, le telecamere hanno mostrato immagini della città ospitante e del pubblico italiano che sventolava con orgoglio numerose bandiere tricolori.Prima dell’inizio dello show, sono stati trasmessi vari filmati nel backstage che mostravano diverse superstar presenti per l’occasione, tra cui Jade Cargill, le campionesse di coppia femminili Liv Morgan e Raquel Rodriguez, Braun Strowman, i membri della Bloodline (Solo Sikoa, Jacob Fatu e Tama Tonga), oltre a CM Punk.