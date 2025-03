Zonawrestling.net - WWE: Karrion Kross torna a lottare a Bloodsport

Leggi su Zonawrestling.net

La relazione tra GCW e WWE, da quando Triple H ha preso le redini, è ormai consolidata: a ogni nuova edizione di, ci sono diversi talenti della federazione di Stamford che si mettono in gioco sul ring senza corde di Josh Barnett. Nelle scorse edizioni hanno partecipato Charlie Dempsey, Shayna Baszler, Karmen Petrovic, Julius Creed, e per l’edizione numero XIII, sono già stati annunciati due debutti: Natalya e Pete Dunne. Ma non saranno gli unici ex WWE.Ritorno aL’annuncio è arrivato direttamente da Josh Barnett su X: il 17 aprile, a Las Vegas,farà il suo ritorno aper la prima volta dal 2019, quando sfido Davey Boy Smith Jr e Nick Gage. Lo stessoha commentato l’annuncio: “In tanti mi avete chiesto quando sareito a