Zonawrestling.net - WWE: Jacob Fatu furioso dopo l’aiuto non richiesto di Solo che lo fa squalificare a SmackDown Bologna

Il match trae Braun Strowman, con in palio una chance al titolo degli Stati Uniti, ha visto una conclusione controversa che ha generato tensioni all’interno della Bloodline durante lo storico episodio diin Italia.Lo scontro tra titaniIl match è iniziato con Braun Strowman che ha subito mostrato la sua potenza eseguendo un backdrop su, seguito da una clothesline che ha mandato il “Samoan Werewolf” oltre le corde.è atterrato in piedi a bordo ring, ma Strowman lo ha rapidamente riportato sul quadrato per colpirlo con un calcio alla testa, mentre il pubblico italiano intonava canti di approvazione.Strowman ha poi mandatofuori dal ring e si è preso un momento per interagire con il pubblico bolognese, molto caloroso. Ha tentato di eseguire il suo caratteristico Strowman Express, masi è spostato all’ultimo secondo e lo ha spinto oltre il tavolo dei commentatori, per poi colpirlo con una clothesline dalla corda dell’apron.