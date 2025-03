Zonawrestling.net - WWE: Ci siamo! Rey Fenix ha firmato

Notizia in concomitanza con la serata di SmackDown a Bologna, apprendiamo da Fightful Select che Reyha finalmentecon la WWE.La scenetta apparsa a SmackDown di settimana scorsa, con la silhouette di un wrestler mascherato, è adesso riconducibile asi è svincolato dalla AEW il mese scorso al termine del tempo extra aggiunto al suo contratto per via degli infortuni, che altrimenti sarebbe scaduto nel 2024.L’aggiornamento di Fightful non conferma quando debutterà, ma afferma che sarà nel brand di SmackDown.Nelle scorse settimaneha tenuto i controlli medici per certificare la sua condizione una volta uscito dalla AEW e come il fratello non ha intenzione di parlare della questione relativa al suo licenziamento.Vedremo ora come proseguirà la sua carriera e se un giorno potremmo vedere anche in WWE i Lucha Bros.