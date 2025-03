Zonawrestling.net - WWE: Annunciate le nomination degli Slammy Awards in vista di WrestleMania 41 a Las Vegas

Leggi su Zonawrestling.net

I WWEsono pronti a tornare come parte integrante delle celebrazioni del weekend di41 a Las. Per il secondo anno consecutivo, la cerimonia di premiazione si terrà durante la convention WWE World nel fine settimana di.Quando e dove si terranno i WWE2025La cerimonia di premiazione sarà condotta da Big E e Cathy Kelley e verrà trasmessa in diretta sui canali social della WWE domenica 20 aprile. L’evento rappresenta una tradizione che, sebbene discontinua, affonda le sue radici negli anni ’80 e torna ora dopo essere stato riproposto lo scorso anno, interrompendo il silenzio che durava dal 2020.Le dodici categorie in gara agli2025Quest’anno sono previste dodici categorie di premi, con le votazioni dei fan già aperte per determinare i vincitori.