Movieplayer.it - Wolf King, la recensione: una classica fiaba animata, ma poco convincente

Leggi su Movieplayer.it

Tra favola e azione: la nostra opinione sulla nuova seriein streaming su Netflix, che adatta la saga letteraria Wereworld. Netflix sembra aver capito da tempo che l'animazione è un mezzo espressivo che molti dei suoi utenti apprezzano, poiché ottimo per adattarsi non solo ad un numero pressoché infinito di storie, ma sopratutto a diversi tipi di pubblico. Dopo aver visto gli adattamenti animati di The Witcher, Castlevania e Il Principe dei Draghi, ecco che arriva in piattaforma, una nuova serie che stavolta cerca di far leva principalmente sugli spettatori preadolescenti. Adattando una parte della saga letteraria intitolata Wereworld di Curtis Jobling, questa produzione porta su schermo il classico viaggio dell'eroe in una storia che mescola fantasy, azione .