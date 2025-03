Movieplayer.it - Wings Hauser, star di Police Station e Febbre d'amore, è morto a 78 anni

L'attore, la cui carriera da attore è durata quasi 60, ènella giornata del 15 marzo a Los Angeles, come confermato dalla moglie., attore che ha recitato in progetti comed', èil 15 marzo 2025 all'età di 78. Il decesso dell'attore, secondo quanto confermato da Variety, è avvenuto a Los Angeles per cause naturali. Il triste annuncio della morte di Huaser Cali Lili, moglie dell'attore, ha scritto su Facebook: "L'icona del cinemaè volata via mentre era tra le braccia della sua partner nel cinema e nella musica, Cali Lili, nel loro studio durante il weekend. La carriera unica e leggendaria diè durata 58nei film, .