Willie Peyote al via il 25 giugno il Grazie ma no grazie tour – estate 2025

TORINO – Finalmente arriva l’annuncio che tutti i fan distavano aspettando: partirà il 25il “ma no”, la serie di date che porterà questail cantautore torinese e la sua band in giro per tutta l’Italia per festeggiare l’uscita del suo ultimo album “Sulla riva del fiume” che contiene il brano in gara all’ultimo festival di Sanremo “ma no” che tante soddisfazioni sta regalando asia in radio che nelle classifiche.Ma non è tutto. La prima data del, il 25a Collegno (TO), sarà infatti un’occasione speciale per i fan diche nel suo Piemonte festeggerà un anniversario importante: i 10 anni dalla pubblicazione del disco “EDUCAZIONE SABAUDA”, album fondamentale per la vita personale e artistica di Guglielmo Bruno (il vero nome di).