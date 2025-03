Udine20.it - Willie Peyote 28 luglio al Castello di Udine

Finalmente arriva l’annuncio che tutti i fan distavano aspettando: partirà infatti a giugno il “Grazie ma no grazie tour – Estate 2025”, la serie di date che porterà questa estate il cantautore torinese e la sua band in giro per tutta l’Italia per festeggiare l’uscita del suo ultimo album “Sulla riva del fiume”, che contiene il brano in gara all’ultimo festival di Sanremo “Grazie ma no grazie” che tante soddisfazioni sta regalando asia in radio che nelle classifiche. La nuova tournée di quello che negli ultimi anni si è affermato a livello cantautorale come una delle migliori penne della scena italiana, farà tappa anche in Friuli Venezia Giulia per un’unica esclusiva data in programma il prossimo 28 luglio (ore 21.30) al Castello di.I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, e inserito nel calendario distate, saranno in vendita dalle 18.