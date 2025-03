Lidentita.it - “Wildlife Photographer of the Year: quando la Natura dà spettacolo

Leggi su Lidentita.it

In mostra al valdostano “Forte di Bard”, cento scatti fotografici sulla, in arrivo dalla 60^ edizione Fino al 6 luglio Bard (Aosta) E’ stata, a ragione, definita “una fotografia mozzafiato”. Firmato dal fotoreporter canadese (specializzato in conservazione marina) Shane Gross, lo scatto ci propone il magico mondo sottomarino dei “girini” di rospo boreale (specie oggi fortemente . “of theladàL'Identità.