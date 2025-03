Movieplayer.it - Werner Herzog debutta nel mondo dell'animazione, ecco quale sarà il primo progetto

Leggi su Movieplayer.it

The Twilight World segnerà la prima volta per il rivoluzionario regista tedesco nel complessodel cinema d', il celebre sceneggiatore, produttore e regista tedesco autore di celebri film come Fitzcarraldo e Aguirre, furore di Dio, debutterà nelcon The Twilight World, tratto dal suo omonimo romanzo best seller. Narrato dallo stesso regista, il film racconta la storia vera di Hiroo Onoda, un ufficiale dei servizi segreti giapponesi che si rifiutò di credere che la Seconda Guerra Mondiale fosse finita e continuò a combattere una guerra personale e fittizia nelle giunglee Filippine per trent'anni. La sceneggiatura del libro, che intreccia storia, dramma bellico eonirico, è stata scritta dacon Michael .