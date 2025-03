Dilei.it - Wanda Nara rompe il silenzio sulla lite con Icardi davanti alla polizia: “Spaventata a morte”

Non c’è pace trae Mauro. Ufficialmente separati, la coppia non riesce a trovare un punto d’incontro per il benessere delle figlie Francesca e Isabella. E nei giorni scorsi c’è stata una violentatra i due che ha portato addirittura all’intervento della. Intanto pare sia finita, di nuovo, la relazione tra l’ex vincitrice di Bndo con le Stelle e il rapper L-Gante.Cosa è successo traMauroera pronto a riabbracciare Francesca e Isabella dopo sessanta giorni di lontananza ma irritato dpresenza degli animali delle bambine le ha portate a casa di, dove la situazione è velocemente degenerata tra urla, pianti e persino l’intervento delle forze dell’ordine.“Le ragazze sono venute a casa mia in lacrime perchéaveva detto loro che non sarebbero più tornate a scuola e sarebbero tornate con lui in Turchia“, ha raccontato la soubrette in un lungo messaggio inviato al giornalista Guido Zaffora e letto durante una puntata del programma argentino DDM.