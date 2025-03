Ilgiorno.it - Vuoi lavorare nel turismo valtellinese? Via ai corsi di formazione

Leggi su Ilgiorno.it

Morbegno, 21 marzo 2025 – Si scrive VALT, si legge Valtellina Appetibile al Lavoro Turistico: questo il nome deicompletamente gratuiti per disoccupati presentati ieri alla sede Enaip di Morbegno e che saranno attivati a partire dai mesi di aprile e maggio. L’iniziativa, nata nell’ambito del Patto Territoriale per le Competenze, l’Orientamento e il Lavoro in Provincia di Sondrio, nasce con l’obiettivo di formare, ma soprattutto di riqualificare figure professionali molto richieste dal settore turistico, con un occhio particolare a quei dettagli che, se si tratta di accoglienza in strutture di un certo livello, ma più in generale in località di vacanza che desiderino lasciare un buon ricordo di sé, sono sempre più importanti da assicurare a una clientela ormai abituata, quando si tratta di servizi, a ragionare per “recensioni” dal cappuccino alla disponibilità della reception, dal menu alle attrazioni.