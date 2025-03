Lanazione.it - Voto unanime. Acquisito l’Arco di Fontegiusta

Leggi su Lanazione.it

Il Consiglio comunale ha approvato la proposta di delibera relativa alla presa d’atto dell’acquisizione deldial patrimonio comunale. L’atto, illustrato dall’assessore al patrimonio del Comune di Siena Massimo Bianchini, è stato approvato all’unanimità dai 28 consiglieri presenti. In particolare il Consiglio ha riconosciuto "la piena titolarità del bene in capo al Comune di Siena" e "il valore storico dell’opera, evidenziando che la sua costruzione fu commissionata dalla Compagnia diper abbellire l’accesso alla chiesa omonima, e che il tratto di strada trae la chiesa fu successivamente donato dalla Compagnia al Comune di Siena". Inoltre è stato dato "mandato agli uffici competenti a garantire la tutela, la manutenzione e la valorizzazione del, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali".