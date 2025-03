Calcionews24.com - Voti Italia Germania, i Top della sfida di San Siro: Tonali si eleva, Kimmich è chirurgico, Goretzka è il martello di Nagelsmann

Leggi su Calcionews24.com

di ieri tra, match valido per l’andata dei quarti di finale di Nations League: i dettagli Nessun dubbio sul migliore degli azzurri, scelte diverse per quanto riguarda la. Il migliore in campo secondo i due principali quotidiani nazionali ha una comunanza e una variazione. Ecco i Top .