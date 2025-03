Ilfattoquotidiano.it - Von der Leyen cambia nome a ReArm Eu: nella neolingua della Ue la spesa in armi diventa “prontezza”

Dopo un danno di immagine, insegna ogni manuale di marketing, conviene rinfrescare il volto del marchio. Magarindogli. Ursula von derpare convinta che basti una modifica linguistica anche per rendere più accettabile il piano di riarmo che ha presentato ufficialmente più di due settimane fa. Giovedì sera, dopo il Consiglio europeo, la “madre” del progetto che punta a gonfiare laeuropea nel settoredifesa, ha ufficializzato che “il concetto” di riarmo nel frattempo “è cresciuto o maturato in Readiness 2030“, ovvero “” di fronte alle minacce esterne. È l’etichetta aggiunta mercoledì in coda aEurope per battezzare il Libro bianco sulla Difesa. Ora la prima parte viene cancellata con un tratto di penna e si riparte. Accontentando – l’obiettivo dell’operazione è questo – i leader di Paesi come Italia e Spagna che hanno esplicitato di non gradire la scelta lessicale.