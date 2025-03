Juventusnews24.com - Volpi vede bene Allegri in quel club: «Per me sarebbe l’ideale, anche se è abbastanza vicino a quella squadra». La rivelazione sull’ex Juve

di RedazionentusNews24, giornalista, ha delineatolo che potrebbe essere il futuro di Massimiliano. Ecco le sue paroleallenatore dellaIl direttore di Rai Sport, Jacopoha parlato del possibile allenatore giusto per la Roma in vista della prossima stagione. Si tratta dell’ex, Massimiliano, che viene elogiato così ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà.PAROLE – «Secondo me, perchè dato che la Roma farà una buonae non pazzesca, e allenare a Roma serve tanto più di essere un buon allenatore. Con unamedia può fare grandi cose. Io però credo che non venga, èal Milan. Una corrente del Milan vorrebbe lui. E occhio, che appena si sbaglieranno due partite partiranno le frasi ‘Ma non era meglio tenersi Ranieri?’.