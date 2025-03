Volpe incastrata dentro un rudere | salvata dai Vigili del fuoco

Leggi su Ilfaroonline.it

Marino, 21 marzo 2025 – Alle ore 10:28 la Squadra Operativa deidelha inviato in via di Santa Fumia 12, presso il comune di Marino, la squadra VVF territoriale (15/A) perggio animale selvatico. All’arrivo sul posto i soccorritori VF hanno recuperato unarimasta intrappolata all’interno di un; l’animale ,risultato essere in ottime condizioni di salute è stato successivamente liberato.