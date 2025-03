Oasport.it - Volley, quarti playoff gara 3: Perugia e Piacenza per chiudere, chi scatta avanti in Trento-Cisterna e Civitanova-Milano?

Potrebbe essere questo l’ultimo week end in cui si giocano quattro sfide in stagione. È arrivato il momento di3 deidi finale, con due serie in bilico e due che invece hanno preso una direzione ben precisa e sono già sul punto di potersi. Le squadre di punta si rigettano nel campionato dopo una settimana quasi disastrosa di Coppe Europee con l’unica squadra che sorride,, che ha conquistato l’accesso alla final four di Champions ai danni di Monza, mentreè uscita in semifinale di Cev Cup eha perso la finale di Challenge.Si parte domani sera con la sfida di Verona che vede di fronte la Rana e la Gas Sales Bluenergy, le due formazioni che hanno cambiato allenatore più recentemente in ordine cronologico con Travica che ha preso il posto di Anastasi prima della fine della regular season e Simoni che ha preso il posto di Stoytchev poco più di una settimana fa, dopo1.