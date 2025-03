Sport.quotidiano.net - Volley: la squadra del Cus Mo.Re stronca Udine evidenziando grande carattere. Le universitarie di Reggio volano alle finali nazionali

Gran colpo dellafemminile di pallavolo del Cus Mo.Re, che con la decisiva vittoria super 3 a 0 (23, 16, 21) ha conquistato l’accessodei campionatiuniversitari di Ancona dal 24 al 31 maggio. La sfida contro il Cusera da dentro o fuori e le ragazze hanno risposto con una prestazione di gran, recuperando svantaggi in più di un’occasione. In evidenza Marta Migliore e Martina Brunfranco della Fos Cvr, ma anche le rubieresi Asja Tassini e Margherita Vecchi. Laè formata da molte reggiane, oltre ad atlete esterne che studiano a: Ilaria Bertocchi e Michela Cattabiani (Cor), Erika Boccadoro (Ama San Martino), Martina Brunfranco, Giulia Odorici e Marta Migliore (CVR), Martina Daolio (lo), Asja Tassini e Margherita Vecchi (Rubierese).