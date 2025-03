Oasport.it - Volley femminile, allacciare le cinture! Partono le semifinali playoff Milano-Scandicci e Conegliano-Novara

Allacciate le, si parte! Ledi serie A1scattano domani, sabato 22 marzo, con due partite che promettono spettacolo ed emozioni:. Sfide stellari con tante campionesse olimpiche in campo e con un tasso tecnico elevatissimo, visto che tutte e quattro le formazioni in campo sono ancora in corsa in Europa:nella Final Four di Champions enella finale di CEV Cup.Sabato alle 18.00 a Villorba di fronte ci saranno la Prosecco Doc Imocoe la Igor Gorgonzola. Dal 2018 al 2021è stata la rivale numero uno delle venete che stavano gettando le basi per il dominio che dura tuttora. Tre finali scudetto consecutive e tre vittorie per la squadra di, che anche quest’anno ha sempre vinto contro: 3-0 all’andata nella regular season, 3-2 al ritorno e 3-0 nella semifinale di Coppa Italia, che ha lanciato le venete verso l’ennesimo trionfo.