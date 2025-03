Ilrestodelcarlino.it - Voli Bologna Londra oggi: quali sono quelli cancellati

, 21 marzo 2025 – Mattinata di grandi code all’aeroporto didove, oltre ai soliti rallentamenti ai controlli, si è riversato anche il blackout dello scalo di Heathrow, l’aeroporto didove si è sviluppato un importante incendio che ha coinvolto la sottostazione elettrica. Cosa succede nei cieli L'aeroporto di Heathrow è uno dei più grandi hub europei e mondiali del trasporto aereo, scalo di imbarco, sbarco e transito di oltre 220mila passeggeri al giorno. Serve una novantina di compagnie per 180 destinazioni mondiali. Si stima che la chiusura di Heathrow interessi oltre 1.300in uscita e in entrata, secondo Flightradar24. Dopo la chiusura è stata annunciata venerdì mattina presto, 120 aerei che erano stati programmati per arrivare a Heathrow erano in aria. Alcunistati deviati ad aeroporti alternativi, tra cui l'aeroporto diGatwick, l'aeroporto Schiphol di Amsterdam e l'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, ha detto Flightradar24.