Volenterosi ora anche Macron rallenta La proposta Meloni e la cornice Onu

Il sasso lo ha lanciato il Telegraph, ma in realtà lo scostamento di Emmanueldalla strategia integralista fin qui messa in piedi da Keir Starmer era una possibilità sul tavolo, che ora si manifesta. Il numero uno dell’Eliseo starebbe valutando una missione di pace sotto l’egida Onu e non più solo di Paesi Ue. Di fatto un’alternativa alla “coalizione deidal primo ministro britannico (che prevedeva tout court l’invio di truppe europee in Ucraina) e più in linea con quel quadro diplomatico e ragionato avanzato da Giorgiasin dal vertice informale di Parigi. Del tema si discuterà nuovamente nella capitale francese il prossimo 27 marzo, mentre iniziano a circolare voci critiche nei confronti di troppi meeting che poi non riescono a fare sintesi, come quella del premier polacco Donald Tusk.