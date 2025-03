Voglio vincere Ballon d’Or

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-21 01:07:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Harry Kane dice che vuoleile crede di poter una volta che inizi atrofei con il Bayern Monaco.Gli obiettivi del Capitano Inghilterra in questa stagione per il Bayern li hanno sparati sull’orlo del titolo di Bundesliga mentre sono anche nei quarti di finale della Champions League.“Solo essere in un club come il Bayern Monaco mi ha aiutato a spingermi ancora di più, in termini di fiducia e responsabilità”, ha detto.“Mi sento come se fossi decisamente migliore, ho migliorato e forse l ‘” aura “di me come giocatore è un po’ più rispettato di quello che è stato in passato, perché stai giocando in grandi giochi, grandi notti.“Ho sentito anche quello della scorsa stagione, ho segnato oltre 40 gol, ma ovviamente non avrei mai vinto ilperché non abbiamo vinto i trofei della squadra.