Napolipiu.com - ”Voglio venire a Verona”: Maradona e la clamorosa richiesta | Era fuggito da Napoli

Leggi su Napolipiu.com

”:e laErada">Un retroscena inedito riemerge dagli anni d’oro di Diego Armandoal.La frase è di quelle che lasciano il segno: “”. Parole che avrebbero potuto cambiare la storia del calcio e che oggi riemergono grazie a un racconto inaspettato. Durante un periodo in cui il Pibe de Oro incantava con la maglia azzurra, qualcosa lo spingeva lontano da. Unasorprendente, che getta una nuova luce sul legame trae l’Italia.Nel pieno della sua avventura partenopea, un’ombra aleggiava sulla sua quotidianità. Nonostante le vittorie e l’amore dei tifosi, ci sarebbero stati momenti in cui Diego sentiva il bisogno di cambiare aria, di allontanarsi da, forse in cerca di una nuova avventura calcistica.