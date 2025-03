Juventusnews24.com - Vlahovic Serbia, l’attaccante della Juve entra in clima nazionale: il post elettrizzante pubblicato sui social che fa ben sperare i tifosi bianconeri – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha celebrato così la pausa per le Nazionali che lo vede protagonista: il messaggioServiva la pausa per le Nazionali per rivitalizzare Dusanha giocato nel corsosfida di Nations League tra Austria e. Il numero 9 bianconero ha iniziato la sfida dal 1?. Questo momento è stato celebrato dal classe 2000 attraverso unsul proprio profilo Instagram. Ecco il suo contributografico corredato da tre cuori.Leggi suntusnews24.com