Vlahovic al Milan svolta pazzesca | così arriva il sì

Leggi su Sportface.it

Dusane la Juventus, una storia che sembrava promettere scintille e trofei, rischia invece di concludersi in modo freddo e silenzioso.L’attaccante serbo,to a Torino nel gennaio 2022 per oltre 80 milioni di euro dalla Fiorentina, non ha mai realmente trovato continuità né quella centralità assoluta che ci si aspettava. E ora, tra gol che latitano e un feeling mai sbocciato con Thiago Motta, il futuro sembra già scritto: addio a giugno.La stagione in corso è lo specchio di un’insofferenza crescente.alterna fiammate a lunghi periodi di anonimato, spesso ingabbiato in un sistema che non valorizza le sue caratteristiche. Con Motta il rapporto è teso, fatto di scelte discutibili, panchine pesanti e una comunicazione tutt’altro che fluida.Non è un mistero che il serbo si senta lontano dal progetto tecnico, e che la società, alla luce di un ingaggio ormai insostenibile, stia valutando la cessione.