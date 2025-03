News.robadadonne.it - Vivibilità climatica, dove si è vissuto meglio e peggio in Italia nel 2024

Leggi su News.robadadonne.it

Il tema del cambiamento climatico ha assunto sempre più importanza negli ultimi anni, grazie alle voci di attivisti come Greta Thunberg ma anche in conseguenza agli evidenti danni causati dal comportamento umano sconsiderato degli ultimi decenni, che sta spingendo a correre ai ripari per mettere delle “toppe” a quanto successo prima.Gli effetti del clima hanno certamente reso più evidente qusnto sia importante vivere in città con un clima equilibrato, e per questo il Corriere della sera, in collaborazione con iLMeteo.it, hanno stilato una classifica di, relativa al, basato su 17 parametri proprio per analizzare l’andamento climatico delle principali cittàne.Realizzata con l’uso dell’intelligenza artificiale e un database con oltre 402 milioni di dati, l’analisi ha evidenziato degli importanti cambiamenti rispetto agli anni precedenti, con ilche è stato l’anno più caldo mai registrato in, con una temperatura media superiore di oltre 1,36°C rispetto ai valori di riferimento del periodo compreso tra il 1991 e il 2020.