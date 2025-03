Ilfattoquotidiano.it - Vivendi vende il 5% di Tim e riduce la sua partecipazione al 18%

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il gruppo francese dei media e delle comunicazioni,, ha ceduto sul mercato oltre il 5% del capitale di Tim, portando così la suaal 18,3%, dalla precedente quota del 23,7%. Lo si legge in un comunicato della società.resta comunque il primo azionista del gruppo italiano di Tlc davanti a Poste italiane che detiene il 9,8%.Il 18 marzoera già scesa sotto la soglia del 20% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto di Tim, arrivando al 19,32%, fino all’attuale quota ancora inferiore.ha notificato alla Consob la discesa.“Sono dinamiche assai complesse, l’auspicio è che Tim possa avere una strada tracciata, solida, come è giusto che sia per un operatore come Tim, chi poi sarà parte di questa strada stiamo a vedere”, ha affermato alcuni giorni fa il sottosegretario del Mef, Federico Freni, interpellato in merito alla possibilità che Poste possa rilevare la quota diin Tim.