Quifinanza.it - Vivendi valuta l’uscita da Tim, Poste sarebbe pronta a salire al 24%

mediterebbe la ritirata da Tim, ma senza strappi:calibrata, in più fasi, come del resto è prassi con tutti i tipi di movimenti finanziari che richiedono molta cautela. A riportare questa indiscrezione è Il Giornale, secondo cui il gruppo parigino, titolare di quasi un quarto delle azioni della società, starebbe pensando di smontare la propria partecipazione pezzo dopo pezzo.A presidiare l’ingresso ciItaliane,a rila china dal suo attuale 10%, con l’intenzione di sfiorare la soglia simbolica del 25% restando appena al di sotto della soglia Opa. Intanto, si muove anche il fondo Cvc, con l’aria di chi non ha ancora chiuso la partita. Tutto si gioca prima dell’assemblea del 24 giugno, dove le poltrone contano ma contano di più i voti.Italiane interessate all’acquisto di TimItaliane, forte di una liquidità da 5,6 miliardi tra cassa e linee di credito,l’acquisto di un ulteriore 14%, puntando al 24% del capitale.