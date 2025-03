Ilrestodelcarlino.it - Visite guidate e birdwatching. Le Anse Vallive riaprono a tutti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ conto alla rovescia per l’apertura al pubblico delledi Porto - Bacino di Bando, fissata a sabato 5 aprile, apertura che proseguirà fino al 26 ottobre, sabato - domenica e festivi dalle 10 alle 18. E’ un paradiso ambientalistico. La zona è attrezzata con sentieri che circondano i bacini, in parte accessibili anche a disabili assistiti, con capanni per ile per la fotografia naturalistica, Casa della cicogna con relativo museo e aula didattica all’aperto. Grazie a interventi di miglioramento ambientale, l’area ha acquisito un notevole rilievo naturalistico soprattutto come stazione di nidificazione e sosta di varie specie di uccelli migratori: vi si possono avvistare aironi, cavalieri d’Italia e falchi. ’Loca selvatica e la cicogna bianca sono le protagoniste indiscusse di questa oasi nel territorio ferrarese, una zona umida di straordinario valore naturalistico per la salvaguardia di numerose specie animali e vegetali.