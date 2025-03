Ilrestodelcarlino.it - Visite alla biblioteca Oriani e alla chiesa di S. Giustina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche a Ravenna tornano le Giornate Fai di Primavera, dedicatevalorizzazione del patrimonio artistico. Sarà possibile visitare ladi Storia Contemporanea Alfredo, domani (15-17) e domenica (10-12, 15-17): si comprenderà il ruolo dell’edificio all’interno della Zona Dantesca nella quale è inserito, con accesso ai magazzini librari, alle rarità bibliografiche e ai manoscritti. Sempre in città, il Gruppo Fai Ponte fra Culture, nato dal progetto su storia e storia dell’arte dedicato ai residenti di origine straniera, proponeguidatedi Santa, oggi dedicata al culto ortodosso bizantino: domani (10-12.30 e 15-17) i volontari e gli apprendisti ciceroni delle scuole accompagneranno i visitatoriscoperta di questo piccolo gioiello; alle 10 è in programma una visita in lingua ucraina.