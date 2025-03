Ilgiorno.it - Violenza sessuale a San Vittore. Psicologa aggredita in bagno: in manette un detenuto recidivo

Leggi su Ilgiorno.it

È tornato a colpire dopo 9 anni. Nel 2016, approfittò di un permesso premio da Bollate per abusare di un’adolescente. Quattro giorni fa, ilAlessandro Merico ha violentato unaa San. La ricostruzione del raid, che si è concluso con l’arresto in flagrante del trentottenne, ci riporta alle 11.40 di lunedì, al quarto piano di via Filangieri: lì la professionista deve incontrare alcuni reclusi, nel reparto protetti. Tutte le camere sono occupate, e a quel punto Merico, con mansione da lavoratore "scrivano" (addetto alle pratiche burocratiche del settore che gli è stato assegnato), le suggerisce la sala "barberia". Appena l’agente di sorveglianza si allontana per andare a chiamare ilche deve sostenere il colloquio, il trentottenne dice alla donna di seguirlo inper recuperare alcune sedie.