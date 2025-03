Quotidiano.net - Vinitaly. Eccellenze d’Italia nel bicchiere

Leggi su Quotidiano.net

Ai titoli di coda conteranno i numeri ed è comprensibile che succeda al termine di una manifestazione che nelle ultime edizioni ha calamitato qualcosa come 4mila espositori e non meno di 130mila visitatori (30mila dall’estero). Ma al prossimopeseranno più di sempre anche le parole, l’arte di leggere la realtà globale con pragmatismo e lungimiranza. E la diplomazia che tradizionalmente si stabilisce tra questa grande Babele del vino italico e i buyer che arrivano da tutto il mondo, nel preciso momento in cui proprio lui, il mondo, sta vivendo con malcelata preoccupazione la minaccia dei dazi annunciati dalla Casa Bianca. Tant’è. La 57esima edizione del Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati che andrà in scena a FieraVerona tra il 6 e il 9 aprile si annuncia speciale e ricca di incontri B2B, di degustazioni esclusive, di walk around tasting, di workshop.