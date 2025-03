Lanazione.it - Vincita al Lotto in Toscana: Terranuova Bracciolini protagonista con 645mila euro

Firenze, 21 marzo 2025 –record a, in. Con una giocata al, come riporta Agipronews, sono stati vinti, si tratta dellapiù alta del 2025. Il colpo è stato centrato grazie a quattro terni e una quaterna. Sempre aè stata centrata un’altraalda 62.250, sempre con le stesse combinazioni, entrambe le vincite sono avvenute nell’esercizio in via Roma. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 8,2 milioni diin tutta Italia, per un totale di oltre 312,8 milioni didall’inizio del 2025.