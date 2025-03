Reggiotoday.it - Villa San Giovanni, al via la trasformazione del poliambulatorio in Casa della comunità

Leggi su Reggiotoday.it

lavori che trasformeranno ildiSanin unahub stanno per prendere il via, grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Questo progetto rappresenta una grande opportunità per il territorio villese, che avrà.