Ilgiorno.it - Villa d’Almè, in moto contro un cervo: muore l’ungulato, ferito il centauro

(Bergamo) – Ancora un incidente stradale provocato da un. È accaduto mercoledì sera, intorno alle 23,30, quando un diciottenne di, in sella a una, si è trovato di fronte all’improvviso un grosso esemplare didi 100 chili, che stava attraversando la strada statale, all’altezza di via Fonderia. Il giovane non è riuscito a evitare l’impatto e ha investito l’animale, un maschio di circa 3-4 anni, che è morto. Il ragazzo e la, invece, sono scivolati per circa 25 metri dopo l’impatto con. Fortunatamente il diciottenne non ha riportato ferite gravi. Ha dato lui stesso l’allarme ed è stato portato in ospedale a Ponte San Pietro con un’ambulanza in codice giallo. Sul posto, per effettuare i rilievi di legge, sono arrivati i carabinieri di Zogno e di Almenno San Salvatore.