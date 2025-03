Arezzonotizie.it - Vigili del fuoco morti, indagini anche su turni e missioni. I familiari: "Attenzione, il fenomeno non riguarda solo Arezzo"

Leggi su Arezzonotizie.it

Dopo l'annuncio dello screening tra i pompieri e del campionamento di acque e aria e dopo l'accordo per avviare una ricerca con l'Università di Bologna, il dipartimento centrale deidelha dato nuove disposizioni per eseguire ulteriori accertamenti per far luce sul caso dei